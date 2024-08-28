إسرائيل توافق على هدنة مؤقتة في بعض مناطق غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت إسرائيل موافقتها على طلب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بشأن تطبيق وقف إطلاق نار في مناطق معينة بقطاع غزة، بغرض تطعيم السكان ضد شلل الأطفال، بحسب ما ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية.

وأفادت القناة العبرية، في تقرير لها مساء الأربعاء، بأنه في الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات حول صفقة الأسرى، وافقت إسرائيل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي لم يكن جزءا من اتفاق الصفقة والمفاوضات القائمة حاليا.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد طالب بوقف إطلاق النار خلال زيارته لإسرائيل الأسبوع الماضي. وقد اتخذ القرار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وبعض المسؤولين الأمنيين، وذلك لغرض تطعيم أبناء غزة ضد شلل الأطفال.

ونقلت القناة الـ13 عن مكتب نتنياهو أن الأمر ليس هدنة كاملة أو وقف إطلاق نار بكامل القطاع، لكنه مجرد تخصيص أماكن معينة داخل القطاع وهو من سيتم تطبيق القرار عليها.