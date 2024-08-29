روسيا تعلن توقيف 3 إرهابيين خططوا لمهاجمة كنيسة

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو(وكالات، الاتحاد)

أعلنت السلطات الروسية أمس، أنها اعتقلت ثلاثة أشخاص خلال عملية في جمهورية إنغوشيا في القوقاز بتهمة التحضير لمهاجمة كنيسة في بلدة «سونيا».

وقالت لجنة التحقيق الإقليمية الروسية في بيان إنه «تم استجواب المشتبه بهم وفتح تحقيق جنائي ضدهم»، مشيرة إلى أنهم من سكان البلدة.

وقالت إن هؤلاء «المواطنين الروس الثلاثة، الأعضاء في منظمة إرهابية دولية محظورة على أراضي روسيا، كانوا يعدون بشكل خاص لهجوم ضد كنيسة حماية السيدة العذراء مريم في بلدة سونيا، بالقرب من مدينة فلاديكافكاز».

ونقلت وكالة «ريا نوفوستي» للأنباء عن مصدر مطلع أن المعتقلين أعضاء في تنظيم «داعش».

ونشرت قناة التلفزيون الحكومية الروسية «فيستي» مقطع فيديو يظهر ثلاثة رجال مصطفين أمام جدار ومحاطين بعناصر جهاز الأمن الفدرالي الروسي.

وخلال سلسلة من العمليات، قالت لجنة التحقيق الإقليمية إن الشرطة عثرت أيضاً على عبوات ناسفة لدى ثلاثة أفراد آخرين اعتقلوا بتهمة «حيازة متفجرات بشكل غير قانوني».

ولم تحدد اللجنة وجود رابط مباشر بين الحالتين.

وتعلن روسيا من حين لآخر إحباط مخططات لتنفيذ هجمات تشنها خلايا يشتبه بانتمائها إلى «داعش».

في 23 أغسطس، قُتل ما لا يقل عن ثلاثة من موظفي السجن و4 مهاجمين خلال عملية احتجاز رهائن في سجن بمنطقة فولغوغراد بدا أنها تحمل بصمات تنظيم «داعش».

وفي نهاية يونيو شهدت روسيا هجمات أخرى في داغستان، وهي منطقة أخرى في القوقاز، ضد كنائس أرثوذكسية ومعبد يهودي قتل فيها 20 شخصاً.