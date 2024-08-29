ما عدد حصص مادتي "الكمبيوتر وتكنولوجيا الأعمال" في العام الدراسي الجديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، النظام الجديد للمرحلة الثانوية العامة، وذلك بعد إعادة الهيكلة التي حددتها الوزارة بعد المراجعة الدقيقة من قبل خبراء التعليم في هذا الأمر.

ووفقا لما أعلنت عنه الوزارة في النظام الجديد، فإن مادة تكنولوجيا إدارة الأعمال والمشروعات تضاف ضمن مواد التربية المهنية التي يختار منها الطالب مادة واحدة لطلاب مرحلة الثانوية العامة.

وبحسب الوزارة، فإن هذا القرار يطبق بداية من العام الدراسي الجديد 2024-2025، ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلي لطلاب الثانوية العامة.

كما أن مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ضمن المواد الدراسية التي يمتحن فيها الطالب ولا تضاف درجاتها للمجموع ويكون عدد الساعات الدراسية 51.5 ساعة، إذ جاءت كالآتي:

- أولا الصف الأول الثانوي: إجمالي عدد الحصص 39 حصة.

- ثانيا الصف الثاني الثانوي: إجمالي عدد الحصص 40 حصة.

- ثالثا الصف الثالث الثانوي: إجمالي عدد الحصص 35 حصة.

يذكر أن محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد على أن إعادة هيكلة المرحلة الثانوية استندت لقواعد علمية بمراجعة خبراء متخصصين.

ولفت الوزير إلى أن إلغاء بعض المواد ليس تخفيفًا ولكن إعادة هيكلة هدفها الانتهاء من تدريس هذه المواد بشكل فعال في الموعد المخصص لها وفق الخريطة الزمنية. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)