حدث ليلًا| رسالة عاجلة لأصحاب هذه البطاقات التموينية.. وبيان مهم بشأن سعر تذكرة الأتوبيس الترددي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس الأربعاء، على النحو التالي:

بيان عاجل من "النقل" بشأن سعر تذكرة الأتوبيس الترددي

أصدرت وزارة النقل، بيانًا إعلاميًا اليوم بشأن ما تم تداوله بشأن تحديد السعر المبدئي لتذكرة الأتوبيس الترددي (BRT) بقيمة 16 جنيهًا، في مرحلته الأولى بعدد 14 محطة، وأعلنت نفيها، مؤكدة أن هذه المعلومات مغلوطة.

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باقي أيام على الإيقاف.. التموين توجه رسالة عاجلة لأصحاب هذه البطاقات - مستند

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن عدد بطاقات التموين التي وصلتهم رسالة عبر بون صرف الخبز تطالبهم بالتوجه

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ننشر أسماء الـ36 شركة سياحية المُلغي ترخيصها بقرار وزاري

⁠أصدر شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عددًا من القرارات الوزارية بإلغاء تراخيص 36 شركة سياحة ثبت مخالفتها لأحكام القوانين المنظمة لتنفيذ رحلات الحج والعمرة، حيث قامت بتسفير مواطنين لأداء مناسك فريضة الحج خلال هذا الموسم بصورة غير نظامية من خلال تأشيرات زيارة وغير مصرح لحامليها بالحج وهو ما يعد مخالفا للضوابط والإجراءات المعمول بها في كل مصر والسعودية.

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السيسي والمستشار الألماني يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع بالشرق الأوسط

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من المستشار الألماني "أولاف شولتز"، تم خلاله تأكيد تطلع البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات، فضلاً عن تعزيز التنسيق والتشاور المستمر إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

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محافظ الجيزة: تحرير 36 محضر تمويني لمخابز بلدية وسياحية غير ملتزمة بمواصفات الخبز

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جهود حي المنيرة الغربية ومركز ومدينة البدرشين بالتعاون مع الإدارات التموينية في تنفيذ عددًا من الحملات التموينية على المخابز البلدية والسياحي والبداليين التموينيين والمحلات العامة والأسواق؛ لمتابعة الالتزام بالمواصفات المحددة لرغيف الخبز والأسعار المعلنة للسلع والمواد الغذائية، وعدم المغالاة علي المواطنين.

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نسبة إعفاء 70%.. شروط الحصول على تيسيرات لسداد أقساط "الشقق والأراضي والفيلات"

أعلنت وزارة الإسكان، عن تيسيرات جديدة في سداد المستحقات للعملاء الحاجزين في الأراضي والوحدات السكنية والتجارية والخدمية.

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وزير العمل يبحث آليات تنقل الأيدي العاملة التي يحتاجها سوق العمل الكويتي

استقبل محمد جبران، اليوم الأربعاء، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الادارية، ممثلي الجانب الكويتي في اللجنة العمالية المشتركة المصرية الكويتية، حيث شارك في اللقاء من الجانبين، السفير عزيز الديحاني، مساعد وزير الخارجية الكويتية للشئون القنصلية، والسفير الدكتور محمد البدري مساعد، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج للشئون العربية، والسفير غانم صقر علي شاهين الغانم، سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية، والسفير أسامة شلتوت، سفير مصر لدى دولة الكويت.

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برلمانية تطالب بزيادة محطات التقوية لشبكات المحمول بالإسكندرية

تقدمت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، بطلب للدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن زيادة عدد محطات التقوية لشبكات الاتصالات، بعزبة سكينة الجديدة والقديمة التابعة لقرية أبيس الأولي بمحافظة الإسكندرية، مؤكدة أن هذا يأتي في ضوء المتابعة والرصد المستمر لمعاناة أهالي الدائرة، والوقوف على حلول لهذه الشكاوى التى تمس حياتهم اليومية.

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المفتي يستقبل نظيره الكيني للتهنئة بتوليه مهام منصبه

استقبل الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم، نظيره الكيني الشيخ أحمد البدوي، الذي حضر لتقديم التهنئة بتوليه منصبه.

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أمطار تصل لرعدية ورياح وحرارة.. حالة الطقس غدا الخميس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 29 أغسطس 2024، والأحوال الجوية.

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