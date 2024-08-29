انقطاع الكهرباء بشكل كامل عن مخيم جنين بعد استهداف خط الإمداد الوحيد

ياسر رشاد - القاهرة - انقطع التيار الكهربائي، صباح اليوم الخميس، بشكل كامل عن مخيم جنين وعدد من الأحياء المحيطة بعد استهداف الاحتلال لخط الإمداد الوحيد، حسب مصادر فلسطينية.

حزب الله ينشر تفاصيل عملياته ضد جيش الاحتلال ليوم الأربعاء

في وقت سابق، نفّذت المقاومة الإسلامية "حزب الله" عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 28-08-2024، دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة.

وفي السطور التالية تفاصيل عمليات حزب الله ليوم الأربعاء:

1- شن هجوم جوي بمسيّرة انقضاضية على المقر المستحدث للّواء الغربي جنوب مستوطنة يعرا ‏مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباطه وجنوده وأصابت أهدافها بدقة، كردٍّ على ‏الاعتداء الذي طال منطقة البقاع ليل الثلاثاء.

2- الساعة 14:20 استهداف موقع رويسات ‏العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 14:20 استهداف موقع السماقة في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‏

4- الساعة 16:15 استهداف موقع بياض بليدا ‏بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.‏

5- استهداف ‌‏مبانٍ يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة بالأسلحة المناسبة، كردٍّ على ‌‌‏‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

6- استهداف ‌‏مبانٍ يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة بالأسلحة المناسبة، كردٍّ على ‌‌‏‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.



