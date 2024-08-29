استشهاد طفلتين وسيدة في قصف للاحتلال بالنصيرات ودير البلح وسط القطاع

ياسر رشاد - القاهرة - ارتقت، فجر اليوم الخميس، طفلتان وسيدة، في قصف لقوات الاحتلال لمنزلين في مخيم النصيرات ودير البلح وسط القطاع.

وقالت مصادر محلية، إن طواقم الإسعاف والدفاع المدني انتشلت طفلتين جراء استهداف قوات الاحتلال منزلا في النصيرات، فيما انتشلت جثمان سيدة عقب قصف الاحتلال منزلا في دير البلح.

واكدت المصادر أن قوات الاحتلال واصلت قصفها على النصيرات ودير البلح، وعلى مدينة غزة، وان هناك عددا من الشهداء تحت الأنقاض لم تتمكن الطواقم من انتشالها.

الاحتلال يداهم عددا كبيرا من منازل المواطنين في نور شمس

وداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، عددا كبيرا من منازل المواطنين في مخيم نور شمس شرق طولكرم.

واكدت مصادر محلية أن جنود الاحتلال داهموا عددا كبيرا من منازل المواطنين في نور شمس، وفتشوها وعاثوا فيها خرابا وفسادا.

يذكر أن مخيم نور شمس يتعرض لعدوان واسع من قبل فوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي، ما أدى لارتقاء مواطن، والى تدمير كبير في البنية التحتية.