إسرائيليون يطالبون بإعادة الأسير المحرر فرحات القاضي إلى أنفاق غزة.. لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - أثار الأسير فرحات القاضي جدلا كبير في إسرائيل، وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي استعاده أمس الأربعاء من أحد أنفاق رفح، بعدما قال في مؤتمر صحفي أعدته تل أبيب احتفالا بتحريره: "إنه أبو محمد فلسطيني وليس إسرائيلي، ويرغب في أن يعود جميع الأسرى اليهود والفلسطينيين إلى منازلهم".

كان لتصريحات الأسير فرحات القاضي، صدمة على جيش الاحتلال، وأثارت ضجة في وسائل الإعلام العبري، وطالب الإسرائيليون بإعادته مرة أخرى لأنفاق غزة لدى حماس.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن أن عناصر الكوماندوز البحري "شايطيت 13" وجهاز الأمن العام "الشاباك" تمكنوا من إعادة الأسير فرحان القاضي الذي كان قد أسر خلال الهجوم المفاجئ لحركة حماس على مستوطنات "غلاف غزة" في السابع من أكتوبر 2023.

عثر على الأسير داخل نفق بدون حراس

ودهش الجيش الإسرائيلي عندما عثر على الأسير داخل نفق بدون حراس، في غرفة مساحتها حوالي 20 مترا، وهو عربي من فلسطينيي 48، ويدعى فرحان كايد القاضي 52 عاما، من مدينة رهط بالنقب.