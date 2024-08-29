الاحتلال يعزز تواجده العسكري في الضفة الغربية وسط تصاعد التوترات وانقطاع الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة تجاه مخيم الفارعة جنوبي طوباس في الضفة الغربية، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في بيان عاجل.

ويأتي ذلك في إطار عملية عسكرية موسعة تستهدف عدة مناطق فلسطينية. تأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا كبيرًا مع اندلاع مواجهات متكررة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

في مخيم جنين، أدى استهداف الاحتلال لخط الإمداد الكهربائي الوحيد في المنطقة إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن المخيم وعدد من الأحياء المحيطة، مما زاد من معاناة السكان المدنيين في ظل الحصار والعمليات العسكرية.

وفي تطور آخر، اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين في بلدة باقة الحطب شرق قلقيلية، حيث حاول الفلسطينيون التصدي لاقتحامات الاحتلال التي تستهدف منازلهم وأراضيهم.

وفي شمال الخليل، اقتحم مستوطنون، بحماية من قوات الاحتلال، منطقة الطفوف في بلدة سعير، حيث قاموا بأعمال استفزازية استهدفت الممتلكات الفلسطينية، مما أدى إلى حالة من التوتر الشديد في المنطقة. تأتي هذه الاقتحامات في إطار سياسة الاحتلال المستمرة لفرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية وزيادة الضغط على السكان.