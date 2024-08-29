الاحتلال الاسرائيلي يقتحم نابلس فجر اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس مدينة نابلس، وفقًا لـ"وفا".

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بعدة آليات مرت عبر حاجز المربعة جنوب المدينة، وتمركزت في منطقة نابلس الجديدة، ومن ثم تحركت باتجاه حي رفيديا، وداهم جنود الاحتلال إحدى البنايات.

كما داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، عددا كبيرا من منازل المواطنين في مخيم نور شمس شرق طولكرم.

واكدت مصادر محلية أن جنود الاحتلال داهموا عددا كبيرا من منازل المواطنين في نور شمس، وفتشوها وعاثوا فيها خرابا وفسادا.

يذكر أن مخيم نور شمس يتعرض لعدوان واسع من قبل فوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي، ما أدى لارتقاء مواطن، والى تدمير كبير في البنية التحتية.