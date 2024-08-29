بلجيكا: سياسات إسرائيل لا ينبغي أن تمر دون عقاب

ياسر رشاد - القاهرة - قالت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي، إن سياسات وبيانات الإبادة الجماعية لمسؤولين إسرائيليين لا ينبغي أن تمر دون عقاب.

ودعت إلى فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش (المالية) وإيتمار بن جفير (الأمن القومي)، خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين.

وفي خطوة غير مسبوقة، يناقش وزراء الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، في بروكسل، الاقتراح الذي قدمه الممثل الأعلى للسياسة الخارجية، جوزيب بوريل، لفرض عقوبات على وزيري الأمن القومي والمالية الإسرائيليين.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ الاقتراح يطالب بفرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين بتهمة التحريض على جرائم حرب.

وأضافت أن بوريل تحدث مؤخرًا أكثر من مرة عن هذا الموضوع، ودعا إلى فرض عقوبات على الوزيرين اليمينيين (المتطرفين) بعد تصريحات مثيرة للجدل لهما حول ضرورة تجويع سكان غزة، ودعوتهما إلى تقليص المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع.