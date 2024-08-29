اليابان تُحذر من اعصار شانشان على جزيرة كيوشو

ياسر رشاد - القاهرة - يقترب الإعصار شانشان من جزيرة كيوشو في غرب اليابان، وقد يصل إلى اليابسة هناك، فيما نصحت الحكومة السكان باليقظة تحسبًا للرياح العنيفة والأمواج العاتية والعواصف والأمطار الغزيرة، حسبما أفادت "فرانس برس".

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، إنَّ الإعصار كان يتحرك باتجاه الشمال الغربي بسرعة 15 كيلومترًا في الساعة فوق المياه على بعد 40 كيلومترًا من مدينة ماكورازاكي بمحافظة كاجوشيما، بدءًا من الساعة الرابعة صباحًا يوم الخميس (بالتوقيت المحلي)، ولاحظت المدينة رياحًا بلغت سرعتها نحو 185 كيلومترًا في الساعة قبل الساعة الواحدة صباحًا بقليل.

وتشتد الأمطار ليس فقط في كيوشو، بل أيضًا في منطقتي شيكوكو وتوكاي وأماكن أخرى، مع تدفق الهواء الدافئ الرطب.

وتشير تحليلات الرادار إلى هطول أمطار تبلغ نحو 120 مليمترًا حول بلدة ميساتو، في محافظة ميازاكي، حتى الساعة 2 صباحًا

وقالت الوكالة إنَّ مجموعات من السحب الممطرة الغزيرة تشكلت في الجزء الشمالي من ميازاكي، كما تهطل أمطار غزيرة في نفس المناطق.

كما قد تتشكل سحب من الأمطار الغزيرة في كاجوشيما، بما في ذلك منطقة أمامي وشمال كيوشو ومحافظة ياماجوتشي في غرب هونشو، من بين مناطق أخرى.

ويرتفع خطر الكارثة بشكل حاد في تلك المناطق، وتقول هيئة الأرصاد الجوية إنها قد تصرة تشكلت في الجزء الشمالي من ميازاكي، كما تهطل أمطار غزيرة في نفس المناطق.

كما قد تتشكل سحب من الأمطار الغزيرة في كاجوشيما، بما في ذلك منطقة أمامي وشمال كيوشو ومحافظة ياماجوتشي في غرب هونشو، من بين مناطق أخرى.

ويرتفع خطر الكارثة بشكل حاد في تلك المناطق، وتقول هيئة الأرصاد الجوية إنها قد تصقد تصدر تحذيرات طارئة من هطول أمطار غزيرة في كاجوشيما وميازاكي.

ويعتبر خطر حدوث انهيارات أرضية مرتفعًا في بعض المناطق في ميازاكي وكاجوشيما، وكذلك محافظات كوماموتو وإيهيمي وشيزوكا، ويهدد خطر الفيضان بعض الأنهار في ميازاكي وكاجوشيما.

وعلى مدار الـ24 ساعة حتى أواخر ليل الخميس، قد يصل معدل هطول الأمطار إلى 600 مليمتر في جنوب كيوشو، و500 مليمتر في شمال كيوشو، و400 مليمتر في شيكوكو.

وأصدرت الوكالة تحذيرًا طارئًا من العواصف والأمواج العالية في كاجوشيما، باستثناء منطقة أمامي، وتحذير طارئ من العواصف الشديدة في منطقة ساتسوما في المحافظة.

ومن المتوقع أن تصل أقصى سرعة للرياح المستمرة إلى 180 كيلومترًا في الساعة في جنوب كيوشو و144 كيلومترًا في الساعة في الشمال، اليوم الخميس.

ومن المتوقع أن تصل أقصى سرعة للرياح إلى نحو 252 كيلومترًا في الساعة في جنوب كيوشو، و198 كيلومترًا في الساعة في الشمال.