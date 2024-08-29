تراجع الأطباء والعاملين في القطاع الصحي بكوريا الجنوبية عن إضرابهم اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - بعد إعلان إضراب القطاع الطبي في كوريا الجنوبية هذا الأسبوع، قال مسؤولون في المستشفيات إن أغلب الممرضين والعاملين الطبيين ألغوا إضرابهم المخطط له بعد التوصل إلى اتفاقات بشأن الأجور في اللحظة الأخيرة، ما يخفف المخاوف المتعلقة بخدمات الصحة العامة التي تتعرض لضغوط بسبب الإضراب الطويل للأطباء المتدربين والمقيمين.



59 مستشفى في كوريا الجنوبية يلغون إضراب اليوم



ووفق لوكالة يونهاب للأنباء، كان الاتحاد الكوري للعاملين في المجال الطبي والصحي، الذي يمثل نحو 30 ألف ممرض وعامل في القطاع الطبي، قد خطط لتنظيم إضراب اليوم الخميس الموافق 29 اغسطس، للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل.

وقال المسؤولون إن 59 مستشفى من بين 62 مستشفى تابعة للاتحاد ألغت إضرابها.

وجاءت هذه الخطوة بعد إقرار البرلمان في كوريا الجنوبية قبل يوم مشروع قانون يوفر الأساس القانوني لقيام الممرضين المساعدين بإجراء العمليات الطبية ويوفر حماية قانونية أفضل للممرضات.

ودعا الاتحاد إلى إقرار مشروع القانون، مؤكدا على الحاجة إلى الحماية القانونية وتحسين ظروف العمل، رغم معارضة المجتمع الطبي الشديدة.

ومن بين المستشفيات الثلاثة المتبقية اللاتي لم تلغي إضرابها، والتي قرر العاملون الطبيون الاستمرار في الإضراب.. مستشفى جامعة جوسون في غوانغجو، على بعد حوالي 270 كيلومترًا جنوب سيئول.