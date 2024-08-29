مادورو: بعد شهر واحد من الانتصار على التيار الفاشي تعيش فنزويلا في سلام

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنّه "بعد شهر واحد من الانتصار على التيار الفاشي، تعيش فنزويلا في سلام، موحدة كوطن".

وفي كلمة له أمام مؤيديه خلال تظاهرة داعمة، شدد مادورو على أنّ "المعركة التي نخوضها هي من أجل حقيقة الوطن"، مشيراً إلى أنّهم حاولوا فرض خطاب الكراهية لتبرير العنف والتعصب في البلاد.

ورأى أنّ "الحقيقة والمحبة لدى الغالبية العظمى من الشعب الفنزويلي هما من انتصرا".

وأكد أن كل خطوة تتخذ هي من أجل الجميع، لافتاً إلى أنّ شعب فنزويلا يطلب المزيد من العمل، والمزيد من التغييرات، والتغلب على المشاكل الناجمة عن العقوبات، مؤكداً أن بلاده تسير على هذا الطريق.