المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا بالطيران المسير محطة كهرباء في حيفا

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، صباح اليوم ، استهداف محطة كهرباء "ألون تافور" الصناعية في حيفا بواسطة الطيران المسيّر . وأكدت المقاومة الاسلامية في العراق في بيانها أنّ هذه العملية تأتي استمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لغزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، مشددة على استمرارها في دكّ معاقل الأعداء. ​​​​​​​

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