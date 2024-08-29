هزة أرضية بقوة 4.9 درجات تضرب سواحل “فانواتو” بالمحيط الهادئ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ضربت هزة أرضية بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر اليوم، سواحل جزيرة “فانواتو” الواقعة جنوب المحيط الهادئ.

وأفاد المعهد الأمريكي لرصد الزلازل اليوم، أن مركز الهزة وقع على بعد 21 كيلومترًا من قرية “بورت أولري”، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم يصدر تحذير من حدوث موجة تسونامي، كما لم ترد أنباء عن وقوع خسائر جراء الهزة.

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