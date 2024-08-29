الجفاف يهدد إمدادات الطاقة الكهرومائية في البرازيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بعد أن أدت موجة جفاف متفاقمة في أنحاء البرازيل إلى اندلاع عدد قياسي من حرائق الغابات وإلحاق أضرار بالمحاصيل، أصبحت تهدد حالياً إمدادات الطاقة في البلاد، مما يزيد من خطر ارتفاع الأسعار وانقطاع التيار الكهربائي.

وأوضحت شركة توزيع الكهرباء البرازيلية أنه يبلغ متوسط نسبة الطاقة التي تولدها السدود في منطقة جنوب شرقي – وسط غرب البرازيل 57% من إجمالي الطاقة بنسبتها في يونيو التي بلغت 68%، وقبل عام تجاوزت النسبة 78%، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات منسقة للتخفيف من التبعات الاقتصادية على إمدادات الطاقة.

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