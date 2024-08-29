الاحتلال يقتحم مخيم العروب شمال الخليل فجر اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مخيم العروب شمال الخليل، وفقًا لـ"وفا".

وذكرت مصادر محلية أن عدداً كبيراً من آليات الاحتلال اقتحمت العروب وانتشرت في عدة أحياء وجابت شوارع وأزقة في المخيم.

كما داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، عددا كبيرا من منازل المواطنين في مخيم نور شمس شرق طولكرم.

واكدت مصادر محلية أن جنود الاحتلال داهموا عددا كبيرا من منازل المواطنين في نور شمس، وفتشوها وعاثوا فيها خرابا وفسادا.

يذكر أن مخيم نور شمس يتعرض لعدوان واسع من قبل فوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي، ما أدى لارتقاء مواطن، والى تدمير كبير في البنية التحتية.