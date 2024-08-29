الأمم المتحدة تعلق عمليات الإغاثة في غزة عقب هجوم إسرائيلي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن برنامج الغذاء العالمي، التابع لمنظمة الأمم المتحدة، أمس عن توقف مؤقت لحركة موظفيه في غزة حتى إشعار آخر عقب هجوم على فريق عائد من مهمة توصيل مساعدات مساء الثلاثاء، على بعد أمتار فقط من نقطة تفتيش تسيطر عليها إسرائيل.

وقالت المديرة التنفيذية لوكالة الأمم المتحدة سيندي ماكين: "هذا أمر غير مقبول على الإطلاق وهو الأحدث في سلسلة من حوادث الاعتداءات التي عرضت حياة فريق برنامج الأغذية العالمي في غزة للخطر"، داعية السلطات الإسرائيلية وجميع أطراف الصراع إلى التحرك فورًا لضمان سلامة وأمن جميع عمال الإغاثة في غزة.



كما علق برنامج الأغذية العالمي بإنه لحسن الحظ لم يصب أحد في الهجوم.



وأضافت ماكين: "كما تظهر أحداث الليلة الماضية، فإن نظام تفادي الصراع الحالي قد فشل ولا يمكن أن يستمر هذا لفترة أطول".

وأفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين في مقر الأمم المتحدة أن "سيارة تحمل علامة الأمم المتحدة بوضوح - وهي جزء من قافلة تم تنسيقها بالكامل مع [القوات الإسرائيلية] - تعرضت لإطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي 10 مرات، بما في ذلك الرصاص الذي استهدف النوافذ الأمامية".



وقال: "هذا هو أحدث اعتداء يؤكد عدم فعالية التنسيق"، مضيفًا "سنواصل العمل مع الجيش الإسرائيلي لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث".



وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة أن جميع الأطراف يجب أن تحترم القانون الإنساني الدولي في جميع الأوقات، وقال إنه يجب حماية المدنيين، ويجب تلبية احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى والصحة، أينما كانوا في غزة.



وقال: "هذا ينطبق على أولئك الذين صدرت أوامر إخلاء لهم بغض النظر عما إذا كانوا ينتقلون أم لا، ويجب أن يكون لدى أولئك الذين يغادرون الوقت الكافي للقيام بذلك بالإضافة إلى طريق آمن وأماكن آمنة".



كان الفريق الاغاثي عائدًا من مهمة ليلة الثلاثاء إلى كرم أبو سالم مع سيارتين مدرعتين تابعتين لبرنامج الأغذية العالمي بعد مرافقة قافلة من الشاحنات التي تحمل شحنات إنسانية متجهة إلى المنطقة الوسطى في غزة.

وقال برنامج الأغذية العالمي: "على الرغم من أنها تحمل علامات واضحة وتلقيها تصاريح متعددة من السلطات الإسرائيلية، إلا أن السيارة أصيبت بنيران مباشرة أثناء تحركها نحو نقطة تفتيش تابعة للجيش الإسرائيلي".

وأفاد برنامج الأغذية العالمي أنه على بعد أمتار قليلة من تلك النقطة التفتيشية عند جسر وادي غزة، أصيبت السيارة بما لا يقل عن 10 رصاصات - خمس رصاصات على جانب السائق واثنتان على جانب الراكب وثلاث رصاصات على أجزاء أخرى منها.

على الرغم من أن هذه ليست أول حادثة أمنية تقع خلال الحرب التي استمرت 10 أشهر، إلا أن الوكالة قالت إنها المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق النار مباشرة على سيارة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي بالقرب من نقطة تفتيش، على الرغم من تأمين التصاريح اللازمة، وفقًا للبروتوكول القياسي.

"وقال برنامج الأغذية العالمي إن الحادثة بمثابة تذكير صارخ بالمساحة الإنسانية المتقلصة بسرعة وبشكل مستمر في قطاع غزة، حيث يؤدي العنف المتزايد إلى المساس بقدرتنا على تقديم المساعدة المنقذة للحياة".

وأشارت وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة إلى أن الوضع الحرج بالفعل يتفاقم بسبب تقييد الوصول والمخاطر المتزايدة، مما يؤدي إلى انخفاض الإمدادات الغذائية التي تصل إلى المحتاجين بشدة.

وأفادت الوكالة أن أوامر الإخلاء المتكررة والمستمرة تستمر في اقتلاع كل من الأسر وعمليات الإغاثة الغذائية المخصصة لدعمهم. ففي الأسبوع الماضي، فقد برنامج الأغذية العالمي الوصول إلى مستودعاته التشغيلية الثالثة والأخيرة في المنطقة الوسطى بغزة، بينما اضطر البرنامج إلى إخلاء خمسة من مطابخ المجتمع التي يديرها.

وقالت الوكالة الأحد الماضي، أثرت أوامر الإخلاء على المركز التشغيلي الرئيسي لبرنامج الأغذية العالمي في دير البلح، مما أجبر فريقنا على الانتقال للمرة الثالثة منذ بدء الحرب"، داعية جميع الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي، وضمان حماية العاملين في المجال الإنساني، والوفاء بالتزاماتهم بتسهيل تسليم المساعدات الحيوية والمنقذة للحياة.