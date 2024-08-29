تفاصيل حالة الطقس بالإمارات اليوم الخميس

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بالإمارات العربية المتحدة حالة الطقس اليوم الخميس موضحًا أن يكون صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.



وأضاف المركز، الرياح تكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/ساعة، على أن يكون الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:24 والمد الثاني عند الساعة **:** والجزر الأول عند الساعة **:** والجزر الثاني عند الساعة 05:00

وتابع، في بحر عمان يكون خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:51 والمد الثاني عند الساعة 08:18 والجزر الأول عند الساعة 12:58 والجزر الثاني عند الساعة 01:06

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة كالاتي:

أبوظبي 42 33 90 25

دبي 41 33 90 30

الشارقة 42 31 90 25

عجمان 41 32 95 30

أم القيوين 41 30 90 30

رأس الخيمة 42 31 80 20

الفجيرة 35 30 80 45

العـين 47 34 70 10

ليوا 46 32 90 10

الرويس 42 30 90 30

السلع 42 31 80 50

دلـمـا 39 32 80 70

طنب الكبرى / الصغرى 37 33 85 70

أبو موسى 34 33 85 80.