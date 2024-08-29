مقتل شخص وإصابة 11 آخرين في تسرب للغاز بمنشأة تابعة للحرس الثوري في اصفهان

أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان، أن شخصا قُتل وأصيب 10 آخرون، بسبب تسرب غاز في منشأة تابعة له في أصفهان.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية ان "الحادث وقع في ورشة عمل بأحد مراكز الحرس الثوري في اقليم اصفهان".