أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان، أن شخصا قُتل وأصيب 10 آخرون، بسبب تسرب غاز في منشأة تابعة له في أصفهان.
وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية ان "الحادث وقع في ورشة عمل بأحد مراكز الحرس الثوري في اقليم اصفهان".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شخص وإصابة 11 آخرين في تسرب للغاز بمنشأة تابعة للحرس الثوري في اصفهان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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