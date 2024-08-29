الإعصار العنيف شانشان يصل إلى جزيرة كيوشو اليابانية

وصل الإعصار العنيف شانشان إلى كيوشو، الجزيرة الرئيسية جنوبي اليابان، بحسب ما أعلنت الأرصاد الجوية.

وقالت الوكالة اليابانية للأرصاد الجوية إنّ "مركز الإعصار الرقم 10 دخل البرّ قرب مدينة ساسوماسينداي في مقاطعة كاغوشيما قرابة الساعة الثامنة صباحا.

وانقطعت الكهرباء عن رُبع مليون منزل بسبب مرور الإعصار المصحوب بأمطار غزيرة ورياح عاتية تصل سرعتها إلى 252 كلم/ساعة.

وتحسّبا لوصول الإعصار، أطلقت السلطات الأربعاء أعلى "حالة تأهب خاصة".

وفجر الخميس قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية : "يرجى توخي أقصى درجات اليقظة ضد العواصف الشديدة والأمواج والمدّ العالي في كاغوشيما، بالإضافة إلى الانهيارات الأرضية والفيضانات في المناطق المنخفضة وفيضان أنهار في جنوب كيوشو".

وحذّرت الوكالة من أنّ "خطر حدوث كوارث بسبب الأمطار الغزيرة قد يزداد بسرعة في غرب اليابان بحلول يوم الجمعة".