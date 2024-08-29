في صحف اليوم: ارتياح أميركي إلى انخفاض احتمالات الحرب الواسعة بين حزب الله واسرائيل

اشارت صحيفة "الجمهورية" الى انه "في الوقت الذي تتتبّع فيه كلّ المراصد الإقليمية والدولية مصير المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والمحاولات العقيمة لإخراجها من حقل المطبات التي تُزرع في طريقها، بدا المشهد أمام منعطف يَضع المنطقة برمّتها على حافة تحوّلات شديدة الخطورة، ظهرت تجلياته في الحرب الجديدة التي بدأتها اسرائيل على الضفة الغربية".

ورأت الفصل الجديد من الحرب على الضفة، جاء متزامناً مع استضافة الدوحة أمس، لجولة جديدة من المفاوضات حول وقف إطلاق النار في غزة. وتوقيته، على ما تجمع القراءات والتحليلات، يعزّز المخاوف ليس على مفاوضات إنهاء الحرب في غزة فحسب، بل من محاولة اسرائيلية لخلق واقع جديد منضبط في سياق خطة لإسقاط النموذج التدميري والتهجيري لغزة على الضفة الغربية، ألمح إليها وزير الخارجية الإسرائيلية يسرائيل كاتس الذي يرى أنّه: "يجب التعامل مع التهديد في الضفة مثل غزة، وتنفيذ إجلاء مؤقت للسكان، فهذه حرب على كل شيء".

هذا المستجد، تقدّم على ما عداه من اهتمامات ومتابعات؛ المستويات السياسية الديبلوماسية اللبنانية التي تحاول أن تتلمس اتجاهات الرياح الحربية، خصوصاً أنّ الهجوم الإسرائيلي على الضفة، وكما يقول مسؤول كبير لـ "الجمهورية" يُشكّل في ما يبدو، الفصل الثاني والأخطر من الحرب الإسرائيلية بعد تدمير غزة، وإعدام الحياة فيها، لأنّه يقرّب المنطقة من احتمالات وسيناريوهات ليس أقلها التهجير الجماعي".

بحسب المسؤول عينه فإنّ "المنحى الحربي الذي تنتهجه حكومة بنيامين نتانياهو، وجديده بالأمس في الضفة، يؤكّد بما لا يقبل أدنى شك ما هو مؤكّد من البداية، أي نسف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، بالتالي إعادة الأمور إلى ما قبل نقطة الصفر، مع ما قد يحمله ذلك من تطوّرات ومخاطر وربما مفاجآت أبعد من الميدان الفلسطيني".

ورداً على سؤال حول التأكيدات الاميركية بأنّ باب المفاوضات لم يُقفل بعد، وأنّ احتمالات بلوغ اتفاق على وقف إطلاق النار في غزة ما زالت قوية، قال: "التأكيدات شيء، وما يجري على الأرض شيء آخر. كانت غزة أولاً، وكان التعويل على أن تنجح المفاوضات في بلوغ تسوية ووقف لإطلاق النار ينسحب تلقائياً على سائر ساحات المواجهة، وفي مقدّمها جبهة جنوب لبنان. الأميركيّون أبلغونا بأنّهم مُصمِّمون على إنجاح المفاوضات، وأمّا الآن فأضيفت إليها الضفة، التي ليس معلوماً أي اتجاه ستسلكه، وما هو مُخطَّط لها. فأيّة مفاوضات يمكن التعويل عليها أمام هذا الوضع؟".

إلى ذلك، وفيما تخوّف مصدر حكومي من أن يتسبّب العدوان الإسرائيلي المستمرّ على غزة والمستجد على الضفة بتعميم توترات إضافية على سائر جبهات وساحات المواجهة، كشف مصدر ديبلوماسي لـ "الجمهورية" عن معلومات أميركية تفيد بأنّ واشنطن تعارض توسّع نطاق المواجهات، وأنّ الديبلوماسية الأميركية تمارس ضغوطاً كبيرة لاحتواء التصعيد في غزة والضفة".

وأشار المصدر عينه إلى تلمّس إشارات أميركية صريحة تعكس ارتياح الإدارة الأميركية إلى انخفاض احتمالات الحرب الواسعة بين إسرائيل و"حزب الله"، وهو أمر يساعد ويرفع من احتمالات الحل الديبلوماسي. وتفيد بأنّ واشنطن ستواصل جهودها بشكّل مكثّف في هذا الاتجاه، مع تأكيدها أنّ على جميع الأطراف تجنّب القيام بأية خطوة تصعيدية من شأنها أن تؤزّم الوضع أكثر وتدفع إلى حرب واسعة لا مصلحة لأي طرف فيها".

في السياق عينه، أجاب مصدر قيادي في "حزب الله" رداً على سؤال لـ "الجمهورية": "نحن من الأساس عبّرنا عن موقفنا بأنّنا لا نريد الحرب مع جهوزيتنا الكاملة للتصدّي لأيّ عدوان إسرائيلي. وإنّنا في اسنادنا لغزة منذ بداية العدوان عليها، وصولاً إلى الردّ على اغتيال الشهيد القائد فؤاد شكر. وضعنا في حسباننا بالدرجة الأولى تجنيب لبنان والمدنيِّين مخاطر العدوان الإسرائيلي. ومواجهتنا ستستمر حتى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة".