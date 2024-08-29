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"النشرة": حذر شديد بالقطاع الشرقي جنوبًا بظل تحليق للطيران الإسرائيلي فوق حاصبيا ومزارع شبعا

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افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأنه لا يزال الحذر الشديد يلف المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي انطلاقا من محور سهل المجيدية الغجر خراج الماري في قضاء حاصبيا.

هذا وكثف الطيران التجسسي نوع ام كا خلال الليل الفائت وحتى فجر اليوم طلعاته الاستكشافية فوق المنطقة على علو متوسط.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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