افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأنه لا يزال الحذر الشديد يلف المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي انطلاقا من محور سهل المجيدية الغجر خراج الماري في قضاء حاصبيا.
هذا وكثف الطيران التجسسي نوع ام كا خلال الليل الفائت وحتى فجر اليوم طلعاته الاستكشافية فوق المنطقة على علو متوسط.
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": حذر شديد بالقطاع الشرقي جنوبًا بظل تحليق للطيران الإسرائيلي فوق حاصبيا ومزارع شبعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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