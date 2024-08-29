الاحتلال يشن ٤ غارات جوية جنوبي لبنان اليوم الخميس

ياسر رشاد - القاهرة - شنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، غارة جوية على بلدة كفر كلا جنوبي لبنان، واستهدفت مبنى سكنيًا، ومواقع لحزب الله.

يأتي ذلك في وقت دوّت صفارات الإنذار عدة مرات في المناطق الحدودية، لتنذر بإطلاق صواريخ ومُسيّرات متفجرة من الأراضي اللبنانية.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ 4 غارات على عدد من البلدات والقرى الحدودية، منها بلدة كفركلا جنوبي البلاد.

وعلى صعيد متصل، وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، أمس، على تمديد ولاية اليونيفيل في جنوب لبنان لمدة عام آخر، وجاء القرار في وقت تتواصل فيه الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل.