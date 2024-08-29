فصائل عراقية تستهدف محطة كهرباء في مدينة حيفا بإسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت فصائل عراقية، أنها استهدفت محطة كهرباء "ألون تافور" الصناعية في مدينة حيفا بإسرائيل، باستخدام طائرات مسيرة.

وأوضحت الفصائل العراقية، في بيان، أنّ هذه العملية تأتي استمرارًا بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لغزّة، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر الماضي، إثر الهجوم الذي شنته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة.

و أعلنت العديد من الفصائل اصطفافها لتنفيذ هجمات من قبل تلك المجموعات سواء في اليمن حيث الحوثيون، أو حزب الله في لبنان، وفصائل بالعراق وسوريا ضد إسرائيل.