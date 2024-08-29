وقف رحلات سبيس إكس الأمريكية بعد سقوط صاروخ مشتغل

ياسر رشاد - القاهرة - قررت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية "FAA"، اليوم الخميس، وقف رحلات شركة "سبيس إكس - SpaceX" بعد سقوط صاروخ مشتعل أثناء الهبوط.

و"سبيس إكس - SpaceX" شركة خاصة أمريكيَّة تعمل على تصنيع الطيران والنقل الفضائي، أسسها إيلون ماسك في عام 2002.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، أوقفت "FAA" إطلاق صواريخ "فالكون 9" التابعة لشركة "سبيس إكس"، وأمرت بإجراء تحقيق في أعقاب الحادث الذي وقع قبل الفجر قبالة ساحل فلوريدا، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار عامة.

وانطلق الصاروخ من محطة كيب كانافيرال الفضائية، وحمل 21 قمرًا صناعيًا من أقمار ستارلينك للإنترنت إلى مدارها، لكن الصاروخ المعزز في المرحلة الأولى سقط في كرة نارية بعد لحظات من هبوطه على منصة في المحيط، وهو أول حادث من نوعه منذ سنوات.

وكانت هذه هي المرة الـ23 التي يتم فيها إطلاق هذا الصاروخ المعزز، وهو رقم قياسي لشركة "سبيس إكس".

بدورها، أوضحت إدارة الطيران الفيدرالية أنها يجب أن توافق على نتائج التحقيق في الحادث والإجراءات التصحيحية التي اتخذتها "سبيس إكس" قبل أن تتمكن الشركة من استئناف عمليات إطلاق "فالكون 9"، وجرى إلغاء إطلاق المزيد من أقمار "ستارلينك" من كاليفورنيا على الفور بعد الحادث.

فيما قال جون إدواردز، نائب رئيس شركة "سبيس إكس" إنّ الشركة تعمل بأسرع وقت ممكن لفهم ما حدث.

وكتب "إدواردز" على منصة "إكس": "إن فقدان أحد الداعمين أمر محزن دائمًا، وكل واحد منهم لديه تاريخ وشخصية فريدة، ولحسن الحظ أن هذا لا يحدث كثيرًا".