استشهاد شاب من طولكرم برصاص الاحتلال صباح اليوم الخميس

ياسر رشاد - القاهرة - استشهد صباح اليوم شابا من مخيم طولكرم، خلال العدوان الاسرائيلي المتواصل على المدينة ومخيماتها لليوم الثاني على التوالي، وفقا ل "وفا".

وأفادت مصادر محلية ل"وفا"، عن استشهاد الشاب مجد ماجد داوود (21 عاما)، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها للمخيم، واحتجزت جثمانه ومنعت طواقم الاسعاف من دخول المخيم.

والشهيد داوود طالب في جامعة خضوري في تخصص الهندسة المعمارية.

واختطفت قوة خاصة اسرائيلية تسللت الى داخل المخيم الشاب محمد قصاص بعد اصابته، وتدعي أنه مطلوب لديها.

وكان قد استشهد الليلة الماضية المواطن عايد محمود نمر أبو الهيجا (62 عاما)، برصاص قناصة الاحتلال داخل منزله في مخيم نور شمس شرق المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طولكرم ومخيماتها لليوم الثاني على التوالي، ودفعت بمزيد من آلياتها وجرافاتها الثقيلة اليها، وشددت من حصارها عليها.

وألحقت جرافات الاحتلال دمارا واسعا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين، التي تعرضت للهدم والتفجير.