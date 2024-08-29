الاحتلال يعتقل شاب من قلقيلية وآخر من بيت لحم

ياسر رشاد - القاهرة - الاحتلال يعتقل الشباب.. شهدت عدد من المدن الفلسطينية اليوم الخميس الموافق 29 اغسطس، اعتقال بعض شبابها، استمرارا لأعمال قوات الاحتلال الإسرائيلي الوحشية في حق الشعب الفلسطيني.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصهيونية، شابا من قرية باقة الحطب، شرق قلقيلية.

وأفاد شهود عيان لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الله سائد الشيخ، في الثلاثينيات من العمر، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

كما شهدت بلدة دار صلاح شرق بيت لحم، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، لأحد شبابها.

وأفاد مصدر أمني لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب معاذ أحمد علي سليم (32عاما)، بعد اقتحام منزله، وتفتيشه.

استشهاد شاب من طولكرم



وفي سياق آخر استُشهد شاب من مخيم طولكرم، صباح اليوم، خلال مواصلة العدوان الإسرائيلي الغاشم على المدينة ومخيميها لليوم الثاني على التوالي.