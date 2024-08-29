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روسيا تعلن تكبيد كييف خسائر فادحة في كورسك

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن قائد قوات "أحمد" الروسية الخاصة أبتي علاء الدينوف تكبيد قوات كييف خسائر فادحة خلال محاولاتها المستميتة، والمستمرة للتغول في مقاطعة كورسك، وفقا ل"روسيا اليوم". 

وقال عبر "تلجرام": "اليوم كان صعبا للغاية، حيث استمر القتال 11 ساعة تقريبا في منطقتين وعلى الرغم من حدة الوضع، قاتل رجالنا ببطولة وكبدنا العدو خسائر فادحة".

ولفت إلى أن القوات الروسية تواصل إحباط محاولات قوات كييف التقدم في مناطق مالايا لوكنيا، وكورينيفو، وكوماروفكا، وأولغوفكا.

كما أشار إلى تكثيف نشاط المسيرات الاوكرانية، وقال: "في منطقة تيوتكينو الحدودية لا يزال الوضع متوترا. وتستمر الهجمات المتكررة بالمدفعية والدبابات وحتى الطائرات على مواقع قواتنا التي منعت جميع محاولات العدود اختراق خطوطنا في هذه المنطقة".

وبلغت خسائر العدو منذ بدء هجومها في 6 أغسطس نحو 7000 قتيل ومئات المدرعات والدبابات وراجمات الصواريخ

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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