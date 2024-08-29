القوات الروسية دمرت 4 مسيرات أوكرانية و3 قوارب بدون طيار قرب سيفاستوبول

ياسر رشاد - القاهرة - الحرب الروسية الأوكرانية.. قال حاكم مدينة سيفاستوبول "ميخائيل رازفوزهايف" إن أربع طائرات مسيرة أوكرانية وثلاثة قوارب غير مأهولة دمرت بالقرب من المدينة.



ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، كتب رازفوزهايف على قناته على تطبيق التواصل الاجتماعي تليجرام: "صدت قوات أسطول البحر الأسود والدفاع الجوي الروسية هجوما للقوات الأوكرانية على سيفاستوبول، ووفقا للبيانات الأولية، تم تدمير أربع طائرات بدون طيار وثلاثة قوارب في البحر الأسود على مسافة كبيرة من الساحل".



وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الهجوم تم تنفيذه في الفترة من الساعة 1:55 حتى الساعة 2:20 صباحا بتوقيت موسكو (10:55 مساء 11:20 مساء بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء).

القوات الروسية تقضي على قوات أوكرانية شمال رابوتينو

وفي سياق آخر ضربت أطقم أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "جراد" التابعة للمجموعة القتالية الروسية "دنيبر" مناطق انتشار القوات الأوكرانية شمال مستوطنة رابوتينو في منطقة زابوروجي، حسبما قال قائد الطاقم المدعو "أسترا" للصحفيين.



وأضاف أسترا أن إحداثيات الهدف جاءت من استطلاع المدفعية والطائرات المسيرة، وبعدها اتخذنا موقعا لإطلاق النار وأصبنا القوة البشرية المعادية.



وبحسب قائد أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "جراد" ، فقد اتخذ الطاقم بعد الضربة موقعًا آخر لإطلاق النار، وقال:"ميدان الضربات أشبه بملعب كرة قدم، أهم شيء بالنسبة لنا هو القدرة على الحركة، ويجب أن نصل بسرعة، ونتخذ موقعًا، ونحدد هدفًا، ونضربه ونغادر".