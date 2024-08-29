السفارة المكسيكية تكشف ملابسات وفاة مواطن في أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت السفارة المكسيكية في كييف وفاة المواطن المكسيكي كارلوس خيسوس جونزاليس ميندوزا في أوكرانيا، حسبما ذكرت وزارة الخارجية المكسيكية.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، قالت الوزارة في بيان لها: "أكدت السلطات الأوكرانية للبعثة الدبلوماسية المكسيكية في أوكرانيا وفاة مواطن مكسيكي، وبصرف النظر عن ذلك، فقد تأكد أنه لم يكن جنديًا في القوات المسلحة المكسيكية".

وذكرت الوزارة أن السفارة المكسيكية ستساعد عائلة الرجل في استعادة جثمانه.

وكتب بوريس روزين، الخبير في مركز الصحافة السياسية العسكرية، على قناته على تطبيق التواصل الاجتماعي تيليجرام في وقت سابق أن "المسلح كارلوس ميندوزا وصل إلى أوكرانيا في يوليو وقتل بقذيفة مدفعية بعد شهر".

يذكر أن الأوضاع في أوكرانيا لا تزال ساخنة حيث تشهد استمرار الحرب بينها وبين روسيا دون الوصول إلى إتفاق مشترك لإنهاء تلك المأساة.