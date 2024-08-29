شكرا لقرائتكم خبر عن رعاية حقوق المسنين فى صدارة أجندة التحالف الوطنى.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر



يضع التحالف الوطني للعمل الأهلي، أولوية لرعاية الفئات الأولى بالرعاية في مختلف فعالياته على مستوى الجمهورية، والعمل على تقديم الدعم والتمكين لهم ممن أجل تعزيز قدراتهم وإدماجهم بشكل أكبر في المجتمع.



وفي إطار حرص التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على خدمة المجتمع وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، أطلقت مؤسسة مرسال الخيرية، عضو التحالف، قافلة طبية شاملة بدار الهدايا للمسنين بمحافظة الإسكندرية. و تهدف هذه القافلة إلى تقديم الرعاية الصحية اللازمة لكبار السن وتوفير كافة احتياجاتهم الطبية. وقد استفاد من خدمات القافلة 118 حالة من المسنين، وشملت تخصصات الباطنة، الأسنان، الأوعية الدموية، بالإضافة إلى فحوصات طبية وتحاليل شاملة.



وكان من بين الجهود أيضا، قيام مؤسسة الجارحي، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بزيارة إلى دار مسنين مجمع بدر الإسلامي بالفيوم و حضر الزيارة عدد من قيادات مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، وقيادات المؤسسة والعاملين بها، بالإضافة إلى مجموعة من المتطوعين.



وشملت تنظيم مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع حفلًا مميزًا لأهلنا من كبار السن والأيتام في مجمع دار المسنين ودار الأيتام بنين ودار الأيتام بنات و تهدف هذه المبادرة إلى تقديم الدعم النفسي والمعنوي لكبار السن والأيتام، وتعزيز روح التكافل الاجتماعي، والتأكيد على أهمية العناية بهم ورعايتهم.