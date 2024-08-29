عبدالله: ندعم خطوات وزير الصحة المرتبطة بتوسيع التغطية ورفع التعرفات

أكد النائب بلال عبدالله، في تصريح له "اننا نرحب وندعم الخطوات التي أعلن عنها وزير الصحة فراس الأبيض، وبخاصة القرارات المرتبطة بتوسيع التغطية ورفع التعرفات وإعادة توزيع السقوف المالية. من حق المستشفى أو الطبيب اعلان عدم الرغبة في علاج مرضى الوزارة او الصناديق الأخرى بصراحة، لكي تتخذ الاجراءات المطلوبة لحماية المرضى".

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