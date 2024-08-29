قصف مدفعي لأطراف الوزاني و4 غارات على كفركلا فجرا

استهدف القصف المدفعي الاسرائيلي أطراف بلدة الوزاني. وكان الطيران الحربي المعادي استهدف عند الساعة الخامسة والنصف فجرا، بلدة كفركلا بأربع غارات.

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