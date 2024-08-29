الجيش الإسرائيلي: مقتل 5 مسلحين فلسطينيين داخل مسجد في مخيم نور شمس فجر اليوم

زعم الجيش الإسرائيلي، في بيان "مقتل 5 مسلحين فلسطينيين داخل مسجد في مخيم نور شمس فجر اليوم". واعلن الجيش الاسرائيلي عن إصابة جندي بجروح خلال اشتباك مع مسلحين في مخيم نور شمس.

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