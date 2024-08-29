28 قتيلا على الأقل في فيضانات في ولاية غوجارات الهندية

افادت وكالة "فرانس برس" بأن الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات في ولاية غوجارات الهندية في الأيام الثلاثة الماضية أدت إلى مقتل 28 شخصا على الأقل غرقا أو بسبب سقوط الأشجار

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تساقط المزيد من الأمطار الغزيرة اليوم في الولاية الساحلية الغربية.

وفاضت أنهر وتم إجلاء أكثر من 30 ألف شخص.

وقالت حكومة الولاية في ساعة متأخرة أمس :"إن 13 شخصا لقوا حتفهم غرقا والآخرون بسبب انهيار منازل أو أشجار عليهم".

وذكرت صحيفة إنديان إكسبريس إن 35 شخصا لقوا حتفهم حتى الآن في أنحاء الولاية.

وأنقذت فرق الإنقاذ من الكوارث 1856 شخصا فيما نٌشر مسؤولون من الجيش لعمليات الإغاثة.