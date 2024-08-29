الإعصار “شانشان” يضرب جزيرة كيوشو في اليابان ويتسبب في أمطار غزيرة ورياح قوية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضرب الإعصار القوي “شانشان” جزيرة كيوشو الرئيسية جنوب غرب اليابان اليوم الخميس، متسبباً في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية قد تؤدي إلى تدمير بعض المنازل، وفقًا لما أعلنته وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وأصدرت الوكالة تحذيرًا يشمل معظم أجزاء محافظة كاجوشيما، داعيةً السكان في الخليج 365 المتضررة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة للبقاء على أهبة الاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية المحتملة.

كما أوصت الوكالة مشغلي وسائل النقل العام باتخاذ الاحتياطات الضرورية لضمان سلامة الركاب والحفاظ على حركة السير في ظل الظروف الجوية العاصفة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط