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زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب قبالة سواحل السلفادور

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل السلفادور اليوم.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على بعد 70 كيلومترا جنوب شاطئ ميزاتا الواقع في مقاطعة لا ليبرتاد وعلى عمق 33.9 كيلومترات.

واستبعدت وزارة البيئة والموارد الطبيعية في السلفادور تعرض البلاد لتهديد تسونامي ( موجات مد عالية ) بسبب الزلزال، مشيرة إلى أن النشاط الزلزالي تتم مراقبته عن كثب.

ولم ترد إلى الآن تقارير بوقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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