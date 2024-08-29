زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب قبالة سواحل السلفادور

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل السلفادور اليوم.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على بعد 70 كيلومترا جنوب شاطئ ميزاتا الواقع في مقاطعة لا ليبرتاد وعلى عمق 33.9 كيلومترات.

واستبعدت وزارة البيئة والموارد الطبيعية في السلفادور تعرض البلاد لتهديد تسونامي ( موجات مد عالية ) بسبب الزلزال، مشيرة إلى أن النشاط الزلزالي تتم مراقبته عن كثب.

ولم ترد إلى الآن تقارير بوقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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