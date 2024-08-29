الطقس غدا غائم جزئيا مع انخفاض في الحرارة جبلا وداخلا

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل، مع رياح ناشطة شمالا أحيانا.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل، تنشط الرياح أحيانا في المناطق الشمالية.

الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل إضافي وطفيف على الجبال وفي الداخل. تنشط الرياح في المناطق الشمالية لتصل أحيانا الى 60 كلم/س، ويرتفع معها موج البحر.

السبت: غائم جزئيا مع ضباب كثيف على الجبال وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية. تنشط الرياح وتصل سرعتها لحدود 65 كلم/س، ونحذر من ارتفاع موج البحر، حيث يتخطى المتر والنصف شمالا، ويتوقع تساقط الرذاذ على المرتفعات الشمالية بعد الظهر.

الأحد: قليل الغيوم إجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وضباب على المرتفعات، كما يتوقع هطول أمطار خفيفة شمالا.