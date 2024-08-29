أفادت قناة "المنار"، بأنّ قوات اليونيفيل ستقوم اليوم وغدًا الجمعة إضافة إلى أيام 2 و3 و4 و5 أيلول، واعتبارًا من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، بتفجير قذائف وصواريخ من مخلفات الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، في حقل التفجير المخصص في رأس الناقورة.
ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان تزامنا مع الحرب على غزة منذ تشرين الأول 2023، في حين يواصل حزب الله عملياته العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعه والمستوطنات في الشمال.
كانت هذه تفاصيل خبر المنار: اليونيفيل تقوم بدءا من اليوم بتفجير مخلفات الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب في رأس الناقورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.