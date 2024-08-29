المنار: اليونيفيل تقوم بدءا من اليوم بتفجير مخلفات الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب في رأس الناقورة

أفادت قناة "المنار"، بأنّ قوات اليونيفيل ستقوم اليوم وغدًا الجمعة إضافة إلى أيام 2 و3 و4 و5 أيلول، واعتبارًا من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، بتفجير قذائف وصواريخ من مخلفات الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، في حقل التفجير المخصص في رأس الناقورة.

ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان تزامنا مع الحرب على غزة منذ تشرين الأول 2023، في حين يواصل حزب الله عملياته العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعه والمستوطنات في الشمال.