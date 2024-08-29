- 1/2
- 2/2
نعى النّائب السّابق نبيل نقولا، شقيقه أسعد سبع نقولا، حيث قال إنّ "بمزيد من الحزن أعلمكم عن وفاة أخي وحبيبي أسعد سبع نقولا الذي غادرني صباح هذا اليوم 29 آب الى جوار ربه".
ولفت إلى أنّ "بهذا قد فقدت جناحي الثاني بعد أن فقدت قبل ثلاث سنوات أخي شوقي"، وختم: "أبعد الله عنكم كل مكروه".
وتجدر الإشارة إلى أنّه ستقام الصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم غد الجمعة في كنيسة مار تقلا- جل الديب.
كانت هذه تفاصيل خبر نبيل نقولا نعى شقيقه أسعد نقولا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.