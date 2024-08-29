نبيل نقولا نعى شقيقه أسعد نقولا

نعى النّائب السّابق ​نبيل نقولا، شقيقه أسعد سبع نقولا، حيث قال إنّ "بمزيد من الحزن أعلمكم عن وفاة أخي وحبيبي أسعد سبع نقولا الذي غادرني صباح هذا اليوم 29 آب الى جوار ربه".

ولفت إلى أنّ "بهذا قد فقدت جناحي الثاني بعد أن فقدت قبل ثلاث سنوات أخي شوقي"، وختم: "أبعد الله عنكم كل مكروه".

وتجدر الإشارة إلى أنّه ستقام الصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم غد الجمعة في كنيسة مار تقلا- جل الديب.