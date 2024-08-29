أعلنت كتيبة طولكرم في "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، أنّ "في إطار الرد الأولي على اغتيال قائدنا (أبو شجاع)، تمكن مقاتلونا من إيقاع قوة مشاة (إسرائيلية) في كمين مركب في محور المنشية خلف مسجد أبو عبيدة (في طولكرم)".
وأكّدت الكتيبة أنّه "تمكنت وحدة الهندسة من تفجير عبوة معدة مسبقًا في القوّة وإمطارهم بزخات من الرصاص موقعين إصابات مباشرة".
في السياق، نعت حركة "الجهاد الإسلامي" قائد كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس محمد جابر أبو شجاع وعدد من العناصر في الكتيبة.
وفي وقت سابق، ذكر الجيش الإسرائيلي، "أننا قتلنا قائد كتيبة نور شمس محمد جابر الملقب أبو شجاع و4 آخرين في اشتباك مسلح بالمخيم
كانت هذه تفاصيل خبر "سرايا القدس"- كتيبة طولكرم أعلنت استهداف قوّة مشاة إسرائيلية في رد أولي على اغتيال قائدها أبو شجاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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