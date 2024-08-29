نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد المعتقلين إلى 45  منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، في بلاغ، عن "ارتفاع عدد المعتقلين إلى 45 منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة أمس".

وعليه، أوضح نادي الأسير أنّ "الاحتلال نفذ أكثر من 10,300 عملية اعتقال في الضفة الغربية بما فيها القدس منذ 7 تشرين الأول 2023"، وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأمس، أعلن الجيش الإسرائيلي، عن بدء "عملية عسكرية واسعة تستهدف المسلحين في جنين وطولكرم بالضفة الغربية".

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، أن "الجيش بدأ عملية واسعة شمالي الضفة الغربية ستستمر لأيام في طولكرم وجنين".

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت قناة "الجزيرة" عن مصادر طبية فلسطينية، إعلانها عن ارتفاع عدد القتلى إلى 17 نتيجة اجتياح القوات الإسرائيلية لمدن ومخيمات الضفة الغربية.