الرئيس الصيني التقى مستشار الأمن القومي الأميركي في بكين

أفادت وسائل إعلام صينية رسمية، بأنّ "الرئيس الصيني شي جينبينغ التقى مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان في بكين.

وكان ساليفان قد وصل إلى بكين الثلاثاء، في زيارة هي الأولى لمستشار الأمن القومي في البيت الأبيض إلى الصين منذ 2016، تستمر ثلاثة أيام أجرى خلالها محادثات مع وزير الخارجية وانغ يي ومسؤولين كبار آخرين.

ودعا سوليفان إلى تعزيز الاتصالات على مستوى العمل بين جيشي البلدين في الاجتماع مع نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية في الصين الجنرال تشانغ يو شيا في مقر جيش التحرير الشعبي الصيني.

وكان هذا الاجتماع هو الأول بين تشانغ ومسؤول من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، والأول بين مسؤول أميركي كبير ونائب رئيس اللجنة منذ عام 2018.

ووصف سوليفان الاجتماع بأنه حدث "نادر" وأكد أن كلا البلدين يتحملان مسؤولية منع المنافسة من التحول إلى صراع أو مواجهة.