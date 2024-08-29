ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 40602 قتيل و93855 مصابًا

كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، في تقريرها حول حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية، أنّ "الاحتلال ارتكب 4 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 68 شهيدًا و77 مصابًا خلال 24 ساعة".

وعليه، أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع "عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 40,602 من الشهداء و93,855 مصابًا منذ 7 تشرين الأول".