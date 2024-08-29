كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، في تقريرها حول حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية، أنّ "الاحتلال ارتكب 4 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 68 شهيدًا و77 مصابًا خلال 24 ساعة".
وعليه، أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع "عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 40,602 من الشهداء و93,855 مصابًا منذ 7 تشرين الأول".
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 40602 قتيل و93855 مصابًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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