الإسـ ـرائيليون يحلمون بالعودة لسيناء.. تعليقات حول دعوات داخل إسـ ـرائيل للحـ ـرب مع مصر

الشارقة - اميمة ياسر - تحدث أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس المفتوحة أيمن الرقب، عن رأيه في دعوات إسـ ـرائيلية للاستعداد لحـ ـرب إقليمية تشمل مصر.

وقال أيمن الرقب في تصريحات خاصة لـRT، إن هذا الأمر "يتحدث فيه بعض المتطـ رفين وليس أصحاب قرار لكن دولة الاحتـ ـلال بشكل رسمي لا تستطيع أن تتحدث في هذا الأمر، مصر دولة لها وزنها في المنطقة، أما الاحـ ـتلال منذ اتفاقية السلام يخشى فتح هذه الجبهة التي تعتبر من أقوى الجبهات".

وتابع: هناك حلم أن يعودوا إلى سيناء لكن لا يستطيعون فعل ذلك لأن بعض المتطـ ـرفين يأملون في هذا الحلم ولكنه مستحيل الأمور ليست سهلة.. دولة الاحـ ـتلال لم تعد كما كانت خاصة أن مصر من أقوى الدول.