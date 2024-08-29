الجيش الإسرائيلي: اعترضنا مسيرة قادمة من سوريا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم أنه تمكن من اعتراض طائرة مسيرة قادمة من سوريا قبل أن تخترق الأجواء الإسرائيلية.

وأشار البيان إلى أن عملية الاعتراض تمت بنجاح بواسطة منظومة الدفاع الجوي، مؤكدًا أن الطائرة لم تتمكن من دخول المجال الجوي الإسرائيلي.

وأوضح الجيش أن قواته على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تهديدات محتملة، وأنه سيواصل العمل لحماية سيادة إسرائيل وأمن مواطنيها من أي محاولات اختراق أو تهديد.

الجهاد الإسلامي: ننعى قائد كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس محمد جابر أبو شجاع وعددا من إخوانه بالكتيبة

نعت حركة الجهاد الإسلامي قائد كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس، محمد جابر أبو شجاع، وعدد من رفاقه في الكتيبة ، فى بيانًا أعلنت فيه عن استشهادهم اثناء مقاومته لقوات الاحتلال الاسرائيلى ، وأشارت الحركة إلى أن هؤلاء الشهداء قد ارتقوا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الحركة أن "دماء الشهداء لن تذهب هدرًا"، وأنها ستظل ملتزمة بمسار المقاومة حتى تحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية. وأضافت أن هذه الخسائر لن تثنيها عن مواصلة النضال، بل ستزيد من إصرارها وعزمها على مواجهة الاحتلال.

كما جددت الجهاد الإسلامي عهدها بالمضي قدمًا في طريق المقاومة، ودعت أبناء الشعب الفلسطيني إلى الثبات والوحدة في مواجهة التحديات التي تواجههم، مؤكدة أن دماء الشهداء ستكون وقودًا لمواصلة الكفاح حتى نيل الحرية والاستقلال.

سرايا القدس: مقاتلونا يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال ويحققون إصابات مباشرة

أعلنت سرايا القدس - كتيبة جنين، أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة محاور قتال داخل مدينة جنين ومحيطها.

وأفادت الكتيبة في بيان لها أن مقاتليها تمكنوا من تحقيق إصابات مباشرة في صفوف قوات الاحتلال، مؤكدين استمرارهم في التصدي للتوغلات الإسرائيلية بكل قوة وإصرار.

وأكدت سرايا القدس أن مقاتليها على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تصعيد ميداني، وتعهدت بمواصلة المقاومة حتى دحر الاحتلال عن الأراضي الفلسطينية.

سرايا القدس: أوقعنا إصابات في صفوف قوة مشاة إسرائيلية ردًا على اغتيال قائدنا

أعلنت سرايا القدس - كتيبة طولكرم، في بيان لها، اليوم ، أنها استهدفت قوة مشاة إسرائيلية في محور المنشية، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوفها. جاء هذا الهجوم كـ"رد أولي" على اغتيال قائدها، أبو شجاع، الذي استشهد في عملية إسرائيلية سابقة.

وأوضحت الكتيبة في بيانها أن القوة الإسرائيلية وقعت في كمين محكم نصبه مقاتلوها في محور المنشية، مؤكدة أنها حققت إصابات مباشرة في صفوف جنود الاحتلال.

وأكدت سرايا القدس أن هذا الرد يأتي في إطار "مواصلة المقاومة" والتصدي للاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، وأنه سيكون هناك المزيد من العمليات ردًا على اغتيال قادتها واستهداف مقاتليها.