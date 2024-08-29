شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة حريصة على الارتقاء بمعدل التخضير وضمان الاستدامة البيئية والان مع تفاصيل الخبر

تواصل الدولة المصرية جهودها من أجل تعزيز التحول إلى الأخضر، حيث تتبنى الحكومة في برنامج خطوات عديدة وإجراءات متتالية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر في جميع مناحي الحياة، ومن ضمنها قطاع الإسكان والمرافق، ومن ثم تستكمل الحكومة العمل على تعزيز الآليات الخضراء لتحقيق الاستدامة البيئية من خلال تنفيذ استراتيجيات التخضير الحضري، مثل: الأسطح الخضراء، والجدران الخضراء، والأحزمة الشجرية لزيادة التظليل والتبخر، استكمال مبادرة 100 مليون شجرة، والأحزمة الخضراء حول الطرق الرئيسة والمدن الصناعية والجديدة.

كما تسعي الحكومة نحو تطوير مبانٍ مستدامة ذات أداء أفضل تستخدم طاقة ومياها وموارد أخرى أقل وتولد تلونا أقل، وزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء ومكافحة التلوث والتصحر بمختلف المناطق السكنية، بالإضافة تنفيذ استراتيجيات رصف باردة مثل: الرصيف العاكس، أو الأرصفة المسامية لتقليل تأثير الجزر الحرارية الحضرية، واستخدام مواد البناء المستدامة للحد من التأثير البيئي لمشروعات البناء، وتوفير الطاقة وخفض التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية.