شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان يستقبل وفداً من الخارجية الدانماركية والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفداً من وزارة الخارجية الدنماركية بمقر المجلس بالتجمع الخامس.

شارك في اللقاء السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس الدكتورة نهى بكر، والدكتور محمد ممدوح وعبدالجواد أحمد والدكتور ولاء جاد الكريم.

استعرض اللقاء الجهود التي يقوم بها المجلس من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال حقوق الإنسان وتبادل الخبرات، من خلال دراسة توقيع مذكرة تفاهم مع الآلية الوطنية الدنماركية لحقوق الإنسان "المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان".

كما تم مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الآراء حول أفضل الممارسات لتعزيز حقوق الإنسان.

وعبر الوفد عن تقديره لدور المجلس القومي لحقوق الإنسان باعتباره الآلية الوطنية المستقلة التي تعمل علي نشر و تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

