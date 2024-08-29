الدفاع الروسية أعلنت السيطرة على بلدتَين إضافيتَين في لوغانسك ودونيتسك شرقي أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن السيطرة على بلدة إضافية في لوغانسك في شرق أوكرانيا، حيث أوضحت أنّ قواتها "حررت بلدة ستيلماخوفكا".

ولفتت، في بيان، إلى أنّ "تجمع قوات "الغرب" صدّ 6 هجمات للقوات الأوكرانية وخسائر العدو بلغت 520 عسكريًا"، مضيفة "تجمع قوات "الشمال" يستهدف القوات الأوكرانية على محاور فولتشانسك وبريانسك وليبتسي وصدّ هجومين مضادين وخسائر العدو نحو 185 عسكريًا".

وذكر الدفاع الروسية أنّ "خسائر تشكيلات قوات كييف في مناطق مسؤولية تجمع "دنيبر" بلغت 45 عسكريًا وناقلة جند مدرعة أم 113"، وقالت: "وحدات من تجمع "الجنوب" تسيطر على مواقع متقدمة وتكبد القوات الأوكرانية خسائر تصل إلى 740 عسكريًا".

ويأتي ذلك مع استمرار التوغل الأوكراني في منطقة كورسك الروسية، في حين تواصل القوات الروسية تصديها للهجوم وتقدمها في شرق أوكرانيا.